Otoyolda yoldan çıkıp bariyerlerde asılı kaldı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yağışında etkisi ile kayganlaşan yolda TIR bariyerlerde asılı kaldı. Araç sürücüsünün yaralandığı kazada, TIR'ın dorsesinde bulunan 26 büyükbaş hayvandan 6'sı öldü.

Otoyolda yoldan çıkıp bariyerlerde asılı kaldı

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı gişeleri mevkiinde meydana geldi.

İstanbul istikametinde ilerlemekte olan U.O. kontrolündeki plakalı TIR yağışında etkisi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere asılı kalan TIR'ın dorsesinde bulunan büyükbaş hayvanlar yol kenarına savruldu. TIR sürücüsünün yaralandığı kazada, dorsede bulunan 26 büyükbaş hayvandan 6'sı öldü.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Otoyolda yoldan çıkıp bariyerlerde asılı kaldı - 1

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kaza sebebi ile İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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