Otoyolda zincirleme kaza: 2 ölü, 10 yaralı

Gaziantep’te Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu”nun 41’inci kilometresinde trafik kazası meydana geldi.



Henüz sürücüsü belirlenemeyen 35 APV 109 plakalı otomobil, Halil Akaslan kontrolündeki 34 DGU 203 plakalı otomobil ile Seydan Geniş'in kullandığı 59 ADU 160 plakalı kamyonete çarptı.



İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.



Kazada Suriye uyruklu Ali Muhammed yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Erol, kurtarılamadı.



Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü, durumlarının iyi olduğu bildirildi.