Otoyolda zincirleme kaza: 4'ü çocuk 12 yaralı

Kocaeli'de, Kuzey Marmara Otoyolu’nda 3 otomobil çarpıştı.



Otoyolun Ankara istikameti Körfez ilçesi Kutluca mevkisinde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobillerin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.



Kazada, 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.



Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde bir süre aksayan ulaşım, olay yerindeki çalışmaların ardından normale döndü.