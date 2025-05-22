Otoyollardaki radarlarda yeni dönem: Jandarma ekipleri kullanmaya başladı
Otoyollarda görev alan jandarma ekipleri, denetimlerinde yeni bir cihaz kullanmaya başladı. Artık hız tespiti yapay zeka destekli radar cihazlarıyla yapılacak.
Otoyollarda yeni bir dönem başlıyor.
Jandarma timleri, yapay zeka destekli radar cihazlarını kullanıma aldı.
Şehirlerarası yollarda meydana gelen trafik ve asayiş olaylarına ilişkin işlemlerin hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla otoyollar, 15 Ekim 2024 itibarıyla Jandarma Genel Komutanlığına devredildi.
Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığından görevi devralan Otoyol Jandarması, 27 ilde 4 bin personelle vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalarına başladı.
RADAR DESTEKLİ CİHAZLARLA DENETİM
Otoyol Jandarma timleri, trafik kazalarından asayiş olaylarına kadar her vakaya müdahale ediyor, yolda kalan vatandaşlara yardım ediyor.
Ekipler, yüz tanıma özellikli yaka kameraları, yapay zeka destekli radar cihazları gibi son teknoloji ekipmanlarla, gün boyunca havadan ve karadan denetim yapıyor.
Tripod ya da araç üzerine kurulabilen sistem, aynı anda dört şeritteki tüm araçların hızını tespit edebiliyor.
Operatör gerektirmeden çalışan sistem, kara yolunda seyreden araçların plaka ve hız bilgilerini okuyarak güvenlik birimlerinin ağına aktarıyor.
VERİLER ANLIK İLETİLİYOR
Sistem tarafından yapılan hız ihlali sorguları sonucunda, ihlal verileri trafik ekiplerine anlık olarak iletiliyor ve böylece kural ihlali yapan sürücülere yasal işlem uygulanıyor.
YAKALAMA KARARI BULUNAN ARAÇLAR DA TESPİT EDİLİYOR
Yerli yazılımla geliştirilen sistem, hız ihlali yapan araçlara ait bilgileri de anlık olarak jandarma ekiplerine iletiyor.
Ayrıca sistem, hakkında yakalama kararı bulunan araç sahiplerini tespit ettiğinde ekrana alarm vererek, ekiplerin olası şüphelilere anında müdahale etmesine olanak tanıyor.
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