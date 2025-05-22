Otoyollardaki radarlarda yeni dönem: Jandarma ekipleri kullanmaya başladı

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığından görevi devralan Otoyol Jandarması, 27 ilde 4 bin personelle vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalarına başladı.

Şehirlerarası yollarda meydana gelen trafik ve asayiş olaylarına ilişkin işlemlerin hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla otoyollar, 15 Ekim 2024 itibarıyla Jandarma Genel Komutanlığına devredildi.

RADAR DESTEKLİ CİHAZLARLA DENETİM



Otoyol Jandarma timleri, trafik kazalarından asayiş olaylarına kadar her vakaya müdahale ediyor, yolda kalan vatandaşlara yardım ediyor.

Ekipler, yüz tanıma özellikli yaka kameraları, yapay zeka destekli radar cihazları gibi son teknoloji ekipmanlarla, gün boyunca havadan ve karadan denetim yapıyor.

Tripod ya da araç üzerine kurulabilen sistem, aynı anda dört şeritteki tüm araçların hızını tespit edebiliyor.

Operatör gerektirmeden çalışan sistem, kara yolunda seyreden araçların plaka ve hız bilgilerini okuyarak güvenlik birimlerinin ağına aktarıyor.