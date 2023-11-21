Oturduğu evi benzin dökerek yaktı

İstanbul Avcılar'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, oturduğu evi benzin dökerek yaktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Oturduğu evi benzin dökerek yaktı

'un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'neki 5 katlı binanın 4'üncü katındaki daireden saat 14.15 sıralarında dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Oturduğu evi benzin dökerek yaktı - 1

Evdeki eşyaların üzerine kapının önünde bulunan 5 litrelik su şişesi içerisine doldurulan benzinin dökülerek yangının çıkarıldığı belirlendi.

E.A.'nın oturduğu evdeki eşyaların üzerine benzin dökerek yaktığı öğrenildi.

Oturduğu evi benzin dökerek yaktı - 2

E.A.'nın kardeşi Emircan A., kardeşinin daha önce böyle bir şey yapmadığını ifade etti.

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