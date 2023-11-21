Oturduğu evi benzin dökerek yaktı

İstanbul'un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'neki 5 katlı binanın 4'üncü katındaki daireden saat 14.15 sıralarında dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.
Evdeki eşyaların üzerine kapının önünde bulunan 5 litrelik su şişesi içerisine doldurulan benzinin dökülerek yangının çıkarıldığı belirlendi.
E.A.'nın oturduğu evdeki eşyaların üzerine benzin dökerek yaktığı öğrenildi.
E.A.'nın kardeşi Emircan A., kardeşinin daha önce böyle bir şey yapmadığını ifade etti.
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