Tunceli'nin Ovacık ilçesi Bilgeç köyü kırsalında öğle saatlerinde biri kız 2 çocuğun yaylada hayvan otlattığı sırada bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada erkek çocuk hayatını kaybederken, kız ise yaralandı.
İhbarla bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı kız hastaneye kaldırılırken, erkek çocuğun cansız bedeni ise morga konuldu.
Acil serviste tedaviye alınan kız çocuğunun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Güvenlik güçleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.