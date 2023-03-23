"Oy oranımız yüzde 25" diyen Ahmet Özal için 237 imza

Yüsek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işliyor.
Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adaylar için imza toplama süreci ikinci gününde devam ediyor.
Ancak süreç tüm adaylar için beklenildiği gibi ilerlemiyor.
Daha önceden yaptığı bir açıklamada oy oranlarının yüzde 25 olduğunu söyleyen Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal için ilk gün sadece 237 imza atıldı.
Teknoloji Kalkınma Partisi Genel Başkanı Özal'ı aday gösteren Türkiye İttifakı'nın diğer ortakları şunlar: Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Vatanseverler Partisi, Yeniden Anavatan Partisi ve Yeni Yol Partisi.
Başvurusu kabul edilen diğer isimlerin topladığı imza sayıları şöyle:
Muharrem İnce: 28235
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 27910
Sinan Oğan: 15573
Doğu Perinçek: 6679
Yakup Türkal: 993
Erkan Trükten: 397
İrfan Uzun: 176
Halil Murat Ünver: 119
Hilmi Özden: 60
Davut Turan: 34
SON TARİH 27 MART
Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor. Dün başlayan imza toplama süreci 27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek.