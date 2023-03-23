"Oy oranımız yüzde 25" diyen Ahmet Özal için 237 imza

Yüsek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işliyor.



Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adaylar için imza toplama süreci ikinci gününde devam ediyor.



Ancak süreç tüm adaylar için beklenildiği gibi ilerlemiyor.



Daha önceden yaptığı bir açıklamada oy oranlarının yüzde 25 olduğunu söyleyen Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal için ilk gün sadece 237 imza atıldı.



Teknoloji Kalkınma Partisi Genel Başkanı Özal'ı aday gösteren Türkiye İttifakı'nın diğer ortakları şunlar: Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Vatanseverler Partisi, Yeniden Anavatan Partisi ve Yeni Yol Partisi.



Başvurusu kabul edilen diğer isimlerin topladığı imza sayıları şöyle:



Muharrem İnce: 28235

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 27910

Sinan Oğan: 15573

Doğu Perinçek: 6679

Yakup Türkal: 993

Erkan Trükten: 397

İrfan Uzun: 176

Halil Murat Ünver: 119

Hilmi Özden: 60

Davut Turan: 34



SON TARİH 27 MART



Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor. Dün başlayan imza toplama süreci 27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek.



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