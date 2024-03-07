Oy sandığı değişti mesajıyla dolandırıcılık: Bu linklere tıklamayın!

DOLANDIRICILAR CANLI DATA KULLANIYOR

Dijitalleşmeyle birlikte dolandırıcıların başvurduğu yöntemler de değişiyor.

Öyle ki elinize ulaşan YSK seçmen kağıdından kısa bir süre sonra ya da satışını gerçekleştirdiğiniz araca, sağlık sonuçlarınızdan internetten yaptığınız alışverişe kadar kayda giren birçok veri anlık olarak dolandırıcıların eline geçebiliyor.

SADECE SMS DEĞİL



Dolandırıcılar sadece SMS ile değil aramalarla da aynı vurgunu hedefliyor. Genellikle 444 veya 850 ile başlayan numaralardan gelen aramalarda, "YSK'dan arıyoruz. Seçmen kaydınız ile ilgili bir değişiklik var. Düzeltmemiz için bazı bilgiler gerekiyor" diyerek dolandırma süreci başlatılıyor. YSK kesin listelerin ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğini belirtiyor.