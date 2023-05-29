Oy sayımında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur oylaması için ilçeye bağlı Ilıca köyünde kurulan sandıkta parti görevlisi Meydan Kaya, oy sayımı sırasında aniden fenalaştı.

Kaya, çevredekilerce konulduğu özel araçla, çağrılan ambulansa yetiştirilmeye çalışıldı. Yolda sağlık görevlilerine teslim edilen ve yapılan ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaya, kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için Şavşat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Köy muhtarı Cevat Sancar, "Oy verme işlemi devam ederken biraz rahatsız olduğunu ifade etti. Sandıklar açılıp, oy sayımı yapılırken aniden fenalaştı. Hemen ambulans çağırdık. Köyümüz ilçeye uzak olduğundan, özel bir araçla ambulansa erken ulaşmak yola çıktık. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ama hayata döndüremediler. Çok üzgünüz" dedi.