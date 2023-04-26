Oy verme günü düğün, nişan yapılabilir mi? Seçim günü alkol satışı yasak mı? YSK yasakları açıkladı

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Seçim öncesi en çok araştırılan konulardan biri de yasaklar oldu. Peki, oy verme günü düğün, nişan yapılabilir mi? Seçim günü alkol satışı yasak mı?

Oy verme günü düğün, nişan yapılabilir mi? Seçim günü alkol satışı yasak mı? YSK yasakları açıkladı

Resmi Gazete'de seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı kararları da yayımlandı.Buna göre, seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

YSK KARARI

298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."

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