Oytun Erbaş kimdir? (Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın hayatı ve kariyeri)

qOytun Erbaş, 15 Kasım 1978 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2001 yılında dönem ikincisi olarak mezun oldu. İç Hastalıkları, Radyoloji, Fizyoloji ve Deneysel Tıp, Sinirbilim (Neuroscience) Anabilim Dallarında, Araştırma Görevlisi (2001-2012) olarak çalışmıştır. Kasım 2012 tarihinde Ege Ünivesitesi Tıp Fakültesinde Fizyoloji ve Deneysel Tıp alanında uzman olmuştur.



Mayıs 2013-Aralık 2014 tarihleri arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak çalışmıştır. Ocak 2015 tarihinden itibaren Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmaktadır. Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne ait Gebze-Turkiye'de bulunan "DENEYSEL TIP ENSTITÜSÜ" nün (İn-Vitro ve İn-Vivo Lab) Kurucusu ve Yöneticisidir.



Yaptığı deneysel çalışmalarla, Uluslararası Otolojik Cerrahi Derneği’nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları dalında ‘‘Politzer Ödülü’’(2013) ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Derneği’nden ‘‘Jacques Duparc Ödülü’’(2013) almıştır. Ayrıca ulusal kongrelerden onlarca en iyi proje ve en iyi sözlü bildiri ödülleri kazanmıştır.



Mayıs 2018 tarihinde Fizyoloji ve Deneysel Tıp alanında Doçent Dr. ünvanı almıştır. İyi (C1) derecede İngilizce bilmektedir. Evli değildir

