Oyun oynarken 10 yaşındaki çocuğun göğsüne bıçak saplandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda tarlada oyun oynarken bıçağın üzerine düşen mevsimlik işçinin 10 yaşındaki çocuğu ağır yaralandı.

Oyun oynarken 10 yaşındaki çocuğun göğsüne bıçak saplandı

Saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hasanpaşa Mahallesi'ndeki mevsimlik işçi çocuğu 10 yaşındaki Yıldız K., patates tarlasında oyun oynamaya başladı.

Tarlada koşmaya başlayan , yerdeki bıçağın üzerine düştü.

Göğsünden yaralanan çocuk kanlar içinde kaldı. Ağır yaralanan çocuk özel araçla ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavinin ardından çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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