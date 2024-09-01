Oyun oynarken 6'ncı kattan düşen Elif, yaşamını yitirdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir apartmanın 6’ncı katındaki dairede oyun oynarken balkon korkuluklarına tırmanan Elif İdil K., dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Elif İdil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elif İdil’in cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.