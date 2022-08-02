Oyun oynarken akıma kapılan Taha, yaşamını yitirdi

Malatya'da sokakta oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.



Olay, Konak Bahçebaşı Mahallesinde meydana geldi. Kars'tan ailesiyle birlikte tatil için Malatya'ya gelen Taha Duman, akrabası olan çocuklarla sokakta oynadığı esnada iddiaya göre, elektrik direğinin yanında bir kirpi gördü. Çocukların kirpiye baktığı esnada Taha, tuttuğu direkte elektrik akımına kapıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Taha, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.