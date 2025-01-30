Oyun oynarken fenalaşan 9 yaşındaki Elif'ten acı haber

Mardin'de evinde oyun oynarken aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Elif Tekin kurtarılamadı. Çocuğun kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Oyun oynarken fenalaşan 9 yaşındaki Elif'ten acı haber

'in Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi'nde dün evde oyun oynayan Elif Tekin (9), ailesinin gözleri önünde bir anda fenalaştı.

İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Tekin, sağlıkçıların müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalenin ardından çocuk, Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Elif Tekin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Hastanenin morguna konulan çocuğun kesim ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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