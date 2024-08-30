Oyun oynarken göle düşen çocuktan acı haber

Merkeze bağlı Yazlık köyünde Atatürk Baraj Gölü çevresinde oyun oynadığı sırada kayarak suya düşen Deniz Turan'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Yakınları tarafından sudan çıkarılan Deniz, gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Turan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Deniz Turan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.