Oyun oynarken su dolu çukura düşen çocuk hayatını kaybetti
15.02.2026 02:08
10 yaşındaki Cüneyt Abdullah kurtarılamadı.
Hatay'da oyun oynadığı sırada su birikintisine düşen 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde Suriye uyruklu 10 yaşındaki Cüneyt Abdullah, yağışlı havayla birlikte suyla dolan 1.5 metre derinlikteki su birikintisine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan çocuk ilk müdahalenin ardından Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cüneyt, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cüneyt’in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle belirleneceği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.