Oyun oynayan iki ayının görüntüsü izleyenleri gülümsetti

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) her gün doğadan farklı görüntüler paylaşmaya devam ediyor. DKMP, son olarak paylaştığı video ile izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Videoda orman içerisindeki karlı zemin üzerinde bir biri ile oyun oynayan ayılar yüzlerce metre öteden kaydedildi. Ayıların oyun görüntüsü ise izleyenler tarafından güreş tutulduğu yorumunu getirdi. DKMP, o anlara ilişkin paylaşımında, "Hayde bree. Kim derdi bu dağlar er meydanı" ifadesini kullandı.