Oyun parkını ateşe verdiler

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA



Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt olaydan üzüntü duyduklarını belirterek, "Rumeli mahallemizdeki Halide Edip Adıvar Parkı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce güpegündüz yakıldı. Çocuklarımızın kahkahalarıyla şenlenen, vatandaşlarımızın bir nebze de olsa nefes aldığı parktaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülse de bu manzara hepimizi çok üzdü. Biz elbette ki çocuklarımız üzülmesin diye parkımızı en kısa sürede onaracağız. Adli makamlara bildirilen konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.