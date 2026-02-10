Oyun platformu Roblox açılacak mı? Türkiye erişim engelinde son durum

Oyun sitelerine temsilci bulundurma zorunluluğu getiriliyor.

Roblox başta olmak üzere kapatılan oyun siteleri yeni mevzuata uyum gösterirse erişime açılacak. İlgili düzenleme Mart ayında Meclis'e geliyor.

OYUN SİTELERİ MERCEK ALTINDA

Oyun platformlarına da tıpkı sosyal medya platformlarında olduğu gibi temsilci bulundurma zorunluğu geliyor.

İlgili yasa çıktıktan sonra platformlara yeni uygulamaya uyum için zaman verilecek. Uyum sağlamayanlara bant daraltmadan kapatmaya kadar cezalar uygulanacak.

Bu cezaları uygulama ve kurallara uyumu denetleme yetkisi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda olacak.

Uygulamayla çocukların yalnızca yaşlarına uygun oyunlara erişebilmesinin amaçlandığı belirtiliyor.

İNTERNETTE KİMLİK DOĞRULAMA DÖNEMİ

Aynı düzenleme çocukların sosyal medya kullanımına da sınır getirecek. İnternette kimlik doğrulama uygulamasına geçilecek. Çocuklar ebeveynlerinden habersiz internette vakit geçiremeyecek, sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak. Sosyal medya platformları yaş grupları gözeterek filtrelenecek.

Çocuklara uygun olmayan içeriklerin gösterilmemesi sağlanacak. Bu kapsamda internet servis sağlayacıları ve sosyal ağ platformlarının sorumlulukları artacak. Denetimler sıkılaştırılacak.

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE SOSYAL MEDYA SÜRELERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan elde edilen bilgiye göre; dünyada 16 yaş ve üzerindeki çocukların internette geçirdiği süre günlük 6 buçuk saat, Türkiye de ise 7 saat 13 dakika...

Sosyal medya platformlarında dünyada günlük vakit geçirme süresi ortalama 2 saat 21 dakikayken Türkiye’de bu 3 saati buluyor.