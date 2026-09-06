Oyun salonuna silahlı saldırı. 3 kişi yaralandı
06.09.2026 01:48
DHA
Diyarbakır'da henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişinin video oyun salonuna düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi kurşunların hedefi olarak yaralandı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir video oyun salonuna gece yarısı silahlı saldırı düzenlendi.
Henüz kimliği belirlenemeyen iki şüpheli otomobille önüne gittikleri işyerine silahla ateş açtı. Kurşunların isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı, 2 iş yeri, 2 otomobil ve bir kamyonette hasar oluştu.
Bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.