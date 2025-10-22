Oyuncak ayının içine uyuşturucu saklamışlar

Samsun'un Atakum ilçesinde oyuncak ayının içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Oyuncak ayının içine uyuşturucu saklamışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada, hassas terazi ile oyuncak ayının içine gizlenmiş 150 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan B.S. (23) emniyete götürüldü.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...