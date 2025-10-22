Oyuncak ayının içine uyuşturucu saklamışlar
Samsun'un Atakum ilçesinde oyuncak ayının içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada, hassas terazi ile oyuncak ayının içine gizlenmiş 150 gram kokain ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan B.S. (23) emniyete götürüldü.
- Türkiye
- Samsun Atakum
- Uyuşturucu