Oyuncak bebekten uyuşturucu çıktı: 8 gözaltı

Alınan bilgiye göre, ilçede uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.



Çalışma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 kişinin ev ve araçlarında arama yapıldı.



Aramada, üzerinde "Doğum günün kutlu olsun kuzen. Mutlu yıllar." yazılı not bulunan kumaştan yapılmış oyuncak bebeğin içinde 14 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.