Oyuncak tabancayla 600 lin liralık soygun

Görüntülerden, şüphelinin istasyona geldiği motosiklete binerek kaçtığı, bir süre sonra da motosikleti yol kenarına bırakarak üzerindeki kıyafetleri yaktığı, ardından da kendisini almaya gelen bir araca bindiği tespit edildi.

Soygunu 3 suç kaydı bulunan Mustafa Bedenli’nin gerçekleştirdiği, araçla onu almaya gelen kişinin 13 suç kaydı olan Habil Ali Çavga olduğu, 3 suç kaydı olan Mehmet Gündüz’ün de onlara yardım ettiği saptandı.

3 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı.