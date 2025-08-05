Oyuncak tabancayla soygun girişimi: Antalya'da hareketli anlar

Antalya'da Stephan B., oyuncak tabancayla döviz bürosunu soymaya kalkıştı. Yakalanan soyguncu, tutuklandı.

Oyuncak tabancayla soygun girişimi: Antalya'da hareketli anlar

﻿'nın Muratpaşa ilçesinde Y.K.A.'ya ait bürosuna giden siyah şapkalı ve gözlüklü yabancı uyruklu Stephan B., belinden tabanca çıkartarak paraları istedi.

Y.K.A., tabancayı görünce Stephan B.'yi ittirip, "Polis" diye bağırarak, panik butonuna bastı.

Panikleyen Stephan B., iş yerinden kaçarak uzaklaştı.

TUTUKLANDI

Y.K.A.'nın ihbarıyla iş yerine gelip güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Stephan B.'yi suç aleti oyuncak tabancayla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Stephan B., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Oyuncak tabancayla soygun girişimi: Antalya'da hareketli anlar - 1 Olay anı

Stephan B.'nin bürosunu soyma girişimi, güvenlik kameralarına yansıdı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...