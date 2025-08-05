Oyuncak tabancayla soygun girişimi: Antalya'da hareketli anlar
Antalya'da Stephan B., oyuncak tabancayla döviz bürosunu soymaya kalkıştı. Yakalanan soyguncu, tutuklandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Y.K.A.'ya ait döviz bürosuna giden siyah şapkalı ve gözlüklü yabancı uyruklu Stephan B., belinden tabanca çıkartarak paraları istedi.
Y.K.A., tabancayı görünce Stephan B.'yi ittirip, "Polis" diye bağırarak, panik butonuna bastı.
Panikleyen Stephan B., iş yerinden kaçarak uzaklaştı.
TUTUKLANDI
Y.K.A.'nın ihbarıyla iş yerine gelip güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Stephan B.'yi suç aleti oyuncak tabancayla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Stephan B., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Stephan B.'nin döviz bürosunu soyma girişimi, güvenlik kameralarına yansıdı.
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