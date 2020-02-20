Oyuncu Ahmet Kural trafik kazası geçirdi

Üsküdar Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural'a ait olduğu öğrenildi.

1.85 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI



Kazada bir kişi yaralanırken, Ahmet Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu iddia edildi. Yaralı ise Üsküdar'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı..

Ahmet Kural, emniyet çıkışında herhangi bir açıklama yapmadı

6 AY EL KONULDU



Kazanın ardından Ahmet Kural Çengelköy Polis Merkezi'ne getirildi. Burada alınan ifadesinin ardından Kural'ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu ve trafik cezası kesildi. Kural, işlemlerinin ardından polis merkezi önüne gelen taksiye binerek buradan ayrıldı