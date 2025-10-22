Oyuncu İrem Helvacıoğlu, eşi ve bebeği ölümden döndü

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve henüz altı günlük olan bebeği Kadıköy Bağdat Caddesi’nde kaza geçirdi.



Caddede bir motor otomobile çarparak kaldırımda kız bebekleriyle yürüyen oyuncu ve eşinin üzerine savruldu. Kazada Helvacıoğlu ve 2 araç sürücüsü yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince başına dikiş atılan Helvacıoğlu'nun kontrol amaçlı olarak geceyi hastanede geçireceği, eşi Ural Kaspar ve olan bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.