Oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti

Aralarında Bir Demet , Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, Seksenler gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik, hayatını kaybetti.

Haberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven sosyal medya hesabından duyurdu. Güven, "Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini paylaştı. Ünlü oyuncu 51 yaşındaydı.

Vural Çelik'in vefat haberi Türk sanat dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. 

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