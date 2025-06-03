Oyunda tanıştığı çocuğu taciz ettiği ididasıyla gözaltına alındı

İstanbul Avcılar'da 14 yaşındaki çocuğu taciz ve tehdit ettiği iddia edilen 22 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir uygulama üzerinden yapılan taciz içerikli yazışmaların sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Polis, söz konusu yazışmaların 14 yaşındaki H.Ş'ye ait olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerinin görüştüğü H.Ş, "2-3 hafta önce bir oyun uygulaması üzerinden ismini C. olarak söyleyen kişiyle tanıştığını, cep telefonu üzerinden konuşmaya başladıklarını, bu kişinin sonraki süreçte görüşmek istememesine rağmen kendisini rahatsız ettiğini, tehdit ve şantajda bulunduğunu" ifade etti.

Bunun üzerine harekete geçen polis, kimliği tespit edilen 22 yaşındaki A.D'yi Avcılar'da gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan yürütülen soruşturmanın devam ettiği açıklandı.