Ozan Balcı kimdir? ( Van Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ozan Balcı’nın hayatı)

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın görevden uzaklaştırmasının ardından yerine Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Ozan Balcı, Kaymakam Vekilliği, Kaymakamlık, ve Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ardahan, Balıkesir, Şanlıurfa, Sakarya, Samsun gibi illerde görevlerde bulunan Ozan Balcı, 2018 yılında Tokat Valisi olarak görev yapmıştı. 11 Mayıs 2022 tarihinde ise Van Valiliği görevine başladı. Peki Ozan Balcı kimdir? Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın hayatı…



OZAN BALCI KİMDİR?



1974 yılında Ardahan'da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Ardahan'da tamamladı. 1992 yılında Ardahan Lisesi'nden okul birincisi olarak mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitim gördü.



1998 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İngiltere'de Exeter Üniversitesi, Tarih, Politika ve Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. MA derecesi aldı (2000-2001). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye), Siyaset Bilimi ve Yönetim Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.



Ardahan-Damal, Balıkesir-Havran İlçelerinde Kaymakamlık Vekilliği, Ordu-Akkuş, Adıyaman-Çelikhan, Siirt-Eruh, Sakarya-Taraklı, Şanlıurfa-Birecik, Samsun-Vezirköprü, Amasya-Merzifon Kaymakamlıkları ve Şırnak Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Belli bir süre eski T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığında çalıştı.



20.08.2017 tarihli ve 2017/345 sayılı Müşterek Kararname ile atandığı Diyarbakır-Kayapınar Kaymakamlığı görevine 12.09.2017 tarihinde başladı. Aynı zamanda Diyarbakır-Kayapınar Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 27 Ekim 2018 ile 11 Mayıs 2022 tarihleri arasında ise Tokat Valisi olarak görev yaptı.



11 Mayıs 2022 tarihli ve 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile atandığı Van Valiliği görevine, 20 Mayıs 2022 tarihinde başladı. Aynı zamanda 20 Mayıs 2022 tarihi ile 31 Mart 2024 tarihi arasında Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürüttü.



Dr. Ozan Balcı evli ve üç çocuk babasıdır.

