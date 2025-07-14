Ozan Doğulu dolandırıcılara 12 milyon lira kaptırdı

Dolandırıcıların tuzağında bu sefer ünlü DJ ve müzisyen Ozan Doğulu vardı.



Şarkıcı Kenan Doğulu'nun ağabeyi, ünlü DJ ve müzisyen Ozan Doğulu, sosyal medyada karşısına çıkan forex yatırımlarıyla ilgili reklam gördü.



Reklam verenlerle irtibata geçip bilgi alan Doğulu'ya güven telkin eden bir ara yüz sunuldu. Doğulu'yu sözde yatırım danışmanlarıyla iletişime geçirdiler.

12 MİLYON LİRA GÖNDERDİ



İddiaya göre, dolandırıcılar Doğulu'dan ilk etapta 12 milyon lira istedi. Danışmanın anlattıklarına kanan ünlü müzisyen parayı gönderip bekleyişe geçti. Başta dolandırıldığını fark etmeyen Doğulu, kendisini arayıp tekrar para istediklerinde dolandırıldığını anladı.



Doğulu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

5 FARKLI BORSAYA DAĞITILMIŞ



12 milyon liranın yurt dışına aktarıldığı ve 5 farklı borsaya dağıtıldı tespit edildi. Bunun üzerine paranın yurt dışına aktarıldığı dijital cüzdanlar ve platformalar üzerinde teknik takibe geçildi.



Polisin çalışmaları sürüyor.