Ozan Güven'e hapis cezası

Birliktelikleri şiddet iddiasıyla biten Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davada karar çıktı. Güven'e hapis cezası verildi.

Ozan Güven'e hapis cezası

Oyunca ve Deniz Bulutsuz'un birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları, davada karar çıktı.

Ozan Güven'in "cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından beraatine, "kasten yaralama" suçundan ise bir yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Deniz Bulutsuz'un ise "basit yaralama" suçundan beraatine hükmedildi.

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı

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