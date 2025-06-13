Ozan Güven'e hapis cezası

Oyunca Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları, davada karar çıktı.



Ozan Güven'in "cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından beraatine, "kasten yaralama" suçundan ise bir yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



Deniz Bulutsuz'un ise "basit yaralama" suçundan beraatine hükmedildi.