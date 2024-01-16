Özbekistanlı kadının "çocuk karşılığı ev" anlaşması: Fuhuşa zorlandı, bebeği satılmak istendi

EV KARŞILIĞINDA ÇOCUK YAPMAK İÇİN ÖZBEKİSTAN'DAN İSTANBUL'A GELDİ



İşlemleri için emniyete götürülen Karımova'nın Özbekistan'da yaşarken çocuk sahibi olmak isteyen Soner ile tanıştığını söylediği öğrenildi.



Kadının, Soner'in "Gel bana çocuk yap, sana karşılığında bir ev vereceğim" dediği, bunun üzerine Türkiye'ye geldiğini belirttiği kaydedildi.



Karımova'nın Türkiye'ye geldikten sonra Soner'den hamile kaldığı, bir süre aynı evde kaldıkları ancak baskılar üzerine kaçtığı tespit edildi.



Evden kaçtıktan sonra önce Fatih'te bir iş yerinde çalışmaya başlayan Karımova burada birlikte çalıştığı bir kadından çocuğunu satmasını istedi. Ancak kadın çocuğu satamadı. Daha sonra Esenyurt'a giden Karımova burada da Yunus Emre D. ile tanıştı.



TANIŞTIĞI KİŞİLER ONU FUHUŞA ZORLAYIP ÇOCUĞUNU SATMAK İSTEDİ



Yunus Emre D. ile bir arkadaşı, pasaportuna el koyarak Karımova'yı fuhuşa zorladı. 2 kişi Karımova'nın karnındaki bebeği de satacaklarını söyledi. Ancak Karımova'nın bir süre sonra ilaç içerek karnındaki 4 aylık bebeği düşürüp kaldığı Avcılar'daki otelin klozetine attığı belirlendi.



Karımova'nın çocuğu düşürdüğünü öğrenen 2 kişi, kadına hesap sorarak dövdüğü ve o anları ise kayıt altına aldığı ortaya çıktı.



Polis görüntüleri çeken kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Karımova adliyeye sevk edildi. Karımova, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin