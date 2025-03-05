Özcan Deniz ifade verdi: "Yıkılsa bile çadır kurup oturacağım"

İfadesinin ardından adliye önünde açıklama yapan Özcan Deniz, inşaat sahibinin kendisi olmadığını belirterek "Ben sadece intifa hakkı sahibiyim. Evde oturan kişi olarak inşaatın ruhsata aykırı taraflarının varlığından belediyenin ihtarlarıyla haberdar oldum ve bu, inşaatın yapan firmanın sorumluluğundadır, bunları düzeltin diye Deniz Film'e ihtarname çektim. Maalesef buna hiçbir dönüş olmadı." şeklinde konuştu.



Deniz, daha sonra belediyeye giderek yasal yollarla yapı tadilat ruhsatı talebinde bulunduğunu anlattı.



"ORASI YIKILSA DAHİ ÇADIR KURUP OTURACAĞIM"



Özcan Deniz durumu savcılığa da anlattığını söyleyerek "Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez." dedi.