Özcan Deniz'e soruşturma: 5 Mart'ta ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçı Özcan Deniz hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın; Sarıyer Uskumruköy'de bulunan ve sit alanı içerisinde kalan arazideki üç adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tespiti üzerine başlatıldığı belirtiliyor.

Ünlü sanatçı, "İmar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla 5 Mart'ta ifade verecek.