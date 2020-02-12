Özdemir ailesi suç duyurusunda bulundu

Ceren Özdemir'in ailesinin katil zanlısı Arduç’un firar ve yakalanma süreciyle ilgili suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.



Özdemir ailesinin avukatı Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, katil zanlısı Arduç’un Rize Kalkandere Yarı Açık Cezaevi’nden firar etmesi ve yakalanma sürecindeki ihmallerle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Ceren Özdemir cinayeti davasında katil zanlısı Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla gerekçeli karar açıklandı.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Arduç’un hiç tanımadığı Ceren Özdemir’i, sadece "insan öldürmüş olmak için" öldürme düşüncesi ile takip ettiği, çaldığı bıçağı kalbine sağladığı vurgulandı.

Arduç için "Katilin uslanmaz kişiliği" olduğu tespiti yapıldı.



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