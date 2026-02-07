Özdemir Bayraktar'ın hayatı belgesel oldu
07.02.2026 17:06
Milli insansız hava araçlarının geliştirilme sürecinde öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgesel, bugün vizyona girdi.
Baykar’ın kurucusu Özdemir Bayraktar’ın ilham veren hayat hikâyesi, "Özdemir Bayraktar | Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeseliyle ekrana taşındı.
Bayraktar’ın hayatından önemli tanıklıklar ve ilk kez gün yüzüne çıkan arşiv görüntüleriyle hazırlanan belgesel, Baykar’ın YouTube kanalı ve çeşitli dijital platformlarda yayına girdi.
Proje kapsamında hazırlanan kitap çalışması da belgeselle eş zamanlı olarak yayınlandı.
Belgeselin ilk gösterimine Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.
HİKAYEYİ AİLESİ ANLATIYOR
Yapım, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine yön veren, Türk insansız hava araçlarının fikir babası Özdemir Bayraktar'ın iz bırakan yaşam öyküsünü ve Türkiye'nin geleceği adına adanmışlıkla verdiği mücadeleyi ele alıyor.
Bilgi ve tecrübeyi idealler, hayaller ve vatan sevgisiyle hayata taşıyan, vizyonu ve projeleriyle yeni nesillere ışık tutan bir mühendisin yolculuğunu ekrana getirecek olan belgeselde, Bayraktar'ı, hikayesine adım adım tanıklık eden ailesi, en yakınları ve dostları anlatıyor.