Özel: 30 Ağustos törenlerinde CHP'lilere söz verilmiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen resmi törenlerde CHP'lilere söz verilmediğini söylerek hükümeti eleştirdi.

Özel: 30 Ağustos törenlerinde CHP'lilere söz verilmiyor

CHP Dumlupınar İlçe Başkanlığı ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk Sosyal Tesisi ziyaretinin ardından Dumlupınar Belediyesi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilçe meydanında halka seslendi.

Özel, kutlamalarındaki protokol konuşmalarında kendisine söz hakkı verilmemesini eleştirdi.

Protokol konuşmalarında ana muhalefet lideri olarak kendisine söz verilmemesini eleştiren Özel, İçişleri Ali Yerlikaya’ya da tepki gösterdi.

Özel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Normalde buraya bakan yollamıyorlar. Kardeşim ana muhalefet partisi protokolde üçüncü sırada. Bakanlar çok çok arkada sırada. Burası Ali Yerlikaya’nın babasının yeri, evladının cemiyeti değil. Burası Cumhuriyeti’nin töreni. Sen gel otur, biz konuşalım sen dinle. Vallahi emekli öğretmen çocuğu Özgür Özel gocunmaz. Eczacı Özgür Özel oturur da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin genel başkanı sana kendini ezdirir mi orada? Dumlupınar Belediyesi’ni yönetirken de aynı kibir vardı. Şimdi belediye başkanlarımıza da söz vermiyorlar. Oturun Ali Bey, bu sene oturun. Allah nasip ederse seneye de oturun ama ondan sonra yerinizde yeller açar.”

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