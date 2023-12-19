Özel: 4 teğmen Atatürk resmini yakasına takmayanlara itiraz etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla Piyade Okulu'nda Atatürk fotoğrafı tartışmasının ardından olaya karışan 7 askerin görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. Özel, "4 teğmen Atatürk'ün ocağında Atatürk resminin takılmamasına itiraz ediyor. Mesele toplu iğne yokluğu olsa ihtiyaç giderilir. Ne niyette oldukları elbette biliniyor." ifadelerini kullandı.

Özel: 4 teğmen Atatürk resmini yakasına takmayanlara itiraz etti


Tuzla Piyade Okulu'nda Atatürk fotoğrafı tartışması sonrası olaya karışan 7 asker görevden uzaklaştırılmıştı.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olayı yakından takip ettiğini söyleyerek Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamalarını ve yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan askerlerle birlikte onlara tepki gösterenlerin de görevden uzaklaştırılmasını eleştirdi.

Özel, "4 teğmen Atatürk'ün ocağında Atatürk resminin takılmamasına itiraz ediyor. Mesele toplu iğne yokluğu olsa ihtiyaç giderilir. Ne niyette oldukları elbette biliniyor." ifadelerini kullandı.

CHP lideri, "Atatürk'ten rahatsızlık duyanların şımartılmasına izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

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