Özel ambulansta 3 bin 200 kaçak ilaçla yakalandılar

Gümrük kaçağı ilaçların piyasaya sürüldüğü tespiti üzerine Çerkezköy'de özel bir ambulans durduruldu. Araçta 3 bin 200 kaçak ilaç ele geçirildi.

Özel ambulansta 3 bin 200 kaçak ilaçla yakalandılar

'ın Çerkezköy ilçesinde durdurulan bir özel ambulansta 3 bin 200 kaçak ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, gümrük kaçağı ilaçların piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Özel ambulansta 3 bin 200 kaçak ilaçla yakalandılar - 1

Polis, ilaçların şirkete ait özel ambulansla piyasaya dağıtıldığını belirledi.

Takibe alınan M.K.'nin kullandığı ambulans, Çerkezköy'ün Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde durdurulup arandı.

Ambulansta çeşitli markalarda toplam 3 bin 200 kaçak ilaç ele geçirildi.

Özel ambulansta 3 bin 200 kaçak ilaçla yakalandılar - 2

Gözaltına alınan ambulans şoförü M.K. ile araçta bulunan şirket çalışanı A.B.F., ifadelerin ardından serbest bırakıldı.

Polis, şirket müdürü S.Y. ve eşi M.Y. hakkındaki soruşturmayı sürdürüyor.

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