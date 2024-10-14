Özel: Anayasanın ilk 4 maddesine elini uzatanın eli kırılsın
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, anayasanın ilk 4 maddesine ilişkin süren tartışmalara ilişkin "Elini uzatanın eli kırılsın." dedi. Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına da değinen Özel "CHP'nin aday sorunu yok." ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, anayasanın 3'üncü maddesi ile ilgili sözlerine nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'a tepki gösterdi.
"Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dedi ki 'Devletin milletiyle ve ülkesiyle bir bölünmez bütün olduğu ifadesi yanlış.' Kardeşim hiç oynamaya gerek yok. Elini uzatanın eli kırılsın Anayasa'nın ilk 4 maddesine." diye konuşan Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin devletiyle milletiyle ülkesiyle bölünmez bir bütün olduğunun altını çizdi.
"ADAY SORUNU YOK"
Konuşmanın ardından Datça Belediyesi'ni ziyaret eden Özel'in gündemindeki bir diğer konu da gelecek seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayıydı.
Seçime hazır olduklarını belirten Özel, aday sorununun olmadığını dile getirdi.
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