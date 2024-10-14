Özel: Anayasanın ilk 4 maddesine elini uzatanın eli kırılsın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, anayasanın 3'üncü maddesi ile ilgili sözlerine nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'a tepki gösterdi.



"Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dedi ki 'Devletin milletiyle ve ülkesiyle bir bölünmez bütün olduğu ifadesi yanlış.' Kardeşim hiç oynamaya gerek yok. Elini uzatanın eli kırılsın Anayasa'nın ilk 4 maddesine." diye konuşan Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin devletiyle milletiyle ülkesiyle bölünmez bir bütün olduğunun altını çizdi.



"ADAY SORUNU YOK"



Konuşmanın ardından Datça Belediyesi'ni ziyaret eden Özel'in gündemindeki bir diğer konu da gelecek seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayıydı.



Seçime hazır olduklarını belirten Özel, aday sorununun olmadığını dile getirdi.