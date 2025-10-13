Özel, Ankara'nın başkent oluşunun 102'nci yılını kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın başkent oluşunun 102'nci yılını kutladı.

Özel, Ankara'nın başkent oluşunun 102'nci yılını kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 'nın başkent oluşunun 102'nci yılını kutladı.

Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"13 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in kalbi Ankara'da attı, umudu bu şehirden yükseldi.

Bu ülkenin başkenti saraylar, saltanatlarla değil, halkın kararlı iradesiyle yüceldi!

Ve biz o iradeyi yeniden iktidara taşıyacağız. Başkent oluşun kutlu olsun Ankara!"

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...