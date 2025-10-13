Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın başkent oluşunun 102'nci yılını kutladı.

Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"13 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in kalbi Ankara'da attı, umudu bu şehirden yükseldi.

Bu ülkenin başkenti saraylar, saltanatlarla değil, halkın kararlı iradesiyle yüceldi!

Ve biz o iradeyi yeniden iktidara taşıyacağız. Başkent oluşun kutlu olsun Ankara!"