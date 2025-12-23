Ankara'dan kalkan özel bir jetle radar bağlantısı kesildi
23.12.2025 21:47
Son Güncelleme: 23.12.2025 22:08
NTV - Haber Merkezi
Ankara'dan kalkan özel bir jet ile radar bağlantısı kesildi. Jette Libya Genelkurmay Başkanı'nın olduğu belirtiliyor.
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan özel bir jet ile radar bağlantısı kesildi.
Jette Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve heyetinin olduğu belirtiliyor.
Falcon Air tipi özel uçuşların gerçekleştirildiği jetle kalkıştan kısa bir süre sonra bağlantının kesildiği öğrenildi.
Ankara'da hava sahası uçuşlara kapatıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı kabul etmişti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Orgeneral Al-Haddad'ı Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.