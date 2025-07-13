Özel: "Bu sürece Meclis’te en olumlu katkıyı vermek istiyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Adıyaman İl Başkanlığı önünde düzenlenen "Halk Buluşması"nda otobüs üzerinden partililere hitap eden Özel, hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verilen ve Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere'yi evinde ziyaret etti.

Özgür Özel ziyaretin ardından CHP İl Başkanlığı önünde düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Özel, seçime girildiği dönemde Adıyaman'dan pek umudunun olmadığını dile getirerek, "Allah biliyor ya Adıyaman'dan çok da umudum yoktu çünkü burası Sayın (Recep Tayyip) Erdoğan'ın yüzde 65 oy aldığı bir şehirdi. Rapor için gelen arkadaşlarımız, 'Adıyaman kararını çoktan vermiş. Abdurrahman Tutdere'yi belirlemiş. Anket yaptırmaya bile gerek yok.' diye dönüş yaptı" dedi.

"KAÇIRMAKTA OLDUĞUMUZ TRENİ YAKALAYABİLİRİZ"

Şu anda Türkiye’de tarihi bir süreç yaşandığını ve tarihi bir fırsat bulunduğunu dile getiren Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Terör örgütü silah bırakıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi tarihsel tutarlılığı içinde ‘Bu ona mı yarar, buna mı yarar’ demeden ‘Bu millete yarar. Kürt’ün de Türk’ün de gözünün yaşını siler. Gidenler gelmez, ama yeni analar ağlamaz, yeni yürekler yanmaz’ diyor. Şehit ailelerini ve gazileri incitmeden yapılabilecek bu sürece Meclis’te en olumlu katkıyı vermek istiyoruz.

Buradan şunu söylemek isterim. DEM Parti’nin kurumsal kimliğine bütün saygımla, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kürtlerle ilişki kurmak için ve Kürtler için iyisini istemek için DEM Parti’ye ihtiyacı yok. DEM Parti’nin de Türklerle ilişki kurmak için Cumhuriyet Halk Partisi’ne ihtiyacı yok. Ama Kürtlerin de Türklerin de bir arada olmak ve geleceği kurmak için birbirine ihtiyacı var. Birbirimize ihtiyacımız var. Buradan açıkça söylüyoruz. Terör biterse, barış olursa, kardeşlik olursa, kaçırmakta olduğumuz treni yakalayabiliriz. 21’inci yüzyılın ikinci çeyreğinde Avrupa’nın bir parçası, Avrupa Birliği’nin tam üyesi olabiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi hem kalkınmak için, hem ülkenin gelişmesi için, doğru dış politika için, bir daha savaşlar olmaması için; bu süreçte kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden, ona 'o', buna 'bu' demeden canı gönülden barışı istiyor, kardeşliği istiyor, omuz omuza bu ülkeyi kalkındırmak istiyoruz. Birilerini şeytanlaştırıp kendi arkanı kalabalıklaştırma işleri bitti.



"GERİ ADIM ATARSAM, ÜLKEYİ 100 YIL GERİYE GÖTÜRECEK"



CHP olarak kimseyi ayrıştırmadan siyaset yapmayı sürdüreceklerini dile getiren Özel, şöyle devam etti:



"Bundan sonra AK Partili gençlere ve MHP’li gençlere de DEM’liye de CHP’liye de İYİ Partili’ye de Saadetli’ye de iş de bulacağız, aş da vereceğiz, yasaksız bir Türkiye’yi, zengin bir Türkiye’yi hep beraber kuracağız. Hal böyle olunca Adıyaman artık yüzde 29’la orada oturmaya çalışan yaşlı, yorgun, kızgın ve kavgaya bel bağlayan birine değil; genç, güçlü, dinamik, bu ülkeyi omuz omuza, önce medeniyete, zenginliğe, özgürlüğe kavuşturacak Atatürk’ün partisine sımsıkı sarılalım. Asla ve asla AK Partilileri, MHP’lileri ayırmıyoruz. Tayyip Erdoğan istediği kadar ayrıştırsın. Hep birlikte olacağız, omuz omuza olacağız, bize ‘dur’ dediği yerde değil, çizdiği resmin dediği köşesinde değil, o istiyor diye resmin dışında değil, milletin verdiği yetki ile doğruları yapmak için en doğru yerde duracağız.

Göreceksiniz millet kazanacak, halk kazanacak, sağduyu kazanacak. O istiyor diye bir adım geri atmam. O istiyor diye bir kelime eksik konuşmam. O istiyor diye bir santim eğilmem. Geri adım atarsam, ülkeyi 100 yıl geriye götürecek."