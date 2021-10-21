Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilecek: Marmara'da neler değişecek?

Ayşe Çınar / Ntv.com.tr

Marmara Denizi’nde geçen yıl Aralık ayında oluşmaya başlayan ve mayıs-haziran aylarında denizi tamamen kaplayan müsilaj sonrasında harekete geçildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Haziran ayında Marmara Denizi'ndeki sorunlar için 22 maddelik bir eylem planı açıkladı. O tarihten bu yana geçen sürede planda yer alan maddeler yavaş yavaş uygulanmaya başlandı.

MÜSİLAJ EYLEM PLANINDA NELER VAR?



Bunlardan bir tanesi de Marmara Denizi'nin koruma alanı ilan edilmesiydi. Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi’nin Haliç, Boğazlar, Adalar dahil olmak üzere ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ (ÖÇKB) ilan edilmesi için Cumhurbaşkanlığı’na sunmak üzere teklif hazırladı.



Peki, Marmara Deniz koruma alanı ilan edildiğinde neler değişecek?



İstanbul Üniversitesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Topaloğlu, özel koruma alanlarının çeşitli şekillerde olabildiğini Marmara için henüz hangi planın uygulanacağını bilmediklerini söyledi.



Topaloğlu, "Deniz parkı, özel çevre koruma sahası, balıkçılığa kapalı alanlar ya da küçük ölçekli balıkçılığa açık alanlar olarak birkaç farklı uygulama alanı var. Marmara’da oluşan durum neticesinde genellikle balıkçılıkla ilgili önlemler alınacağını düşünüyorum. Zaten koruma alanları özellikle korunması gereken canlıların olduğu bilinen bölgeler için atılan bir adım" değerlendirmesinde bulundu.



"AVLANMA İÇİN KOTALAR GELEBİLİR"



İstanbul Üniversitesi Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahsen Yüksek ise koruma alanı ilan edilmeden önce detaylı bir plan hazırlanacağını söyledi. Bu planda yer alması muhtemel maddeleri şöyle sıraladı:



"Yönetim planı ve kirliliğe karşı bir plan hazırlanacak öncelikle. Marmara kıyılarında olan ve Marmara’ya atıklarını deşarj eden tüm işletmeler için daha ağır yaptırımlar ve cezalar uygulanacak. Deniz ya tamamen avlanmaya kapatılacak ya da özel avlanma sahaları hazırlanacak böylelikle avlanma için kotalar getirilecek.



Marmara Denizi dünya üzerindeki özel habitatlardan bir tanesi. Biyoçeşitlilik için son derece önemli bir nokta. Atılan bu adımla Marmara’nın korunması kanunlara bağlanacak. Bu çok önemli bir gelişme"



İstanbul Üniversitesi Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Müsilaj Bilim Kurulu'ndan Prof. Dr. Saadet Karakulak, öncelikle hassas bölgelerin belirleneceğini ve balıkçılık faaliyetlerinin bu noktalarda sınırlandırılacağını aktardı.



Karakulak, "Endüstriyel balıkçılığın nerelerde sınırlandırılacağı ayrıntılı olarak konuşulup, incelenmeli. Bu konuda ülkemizde kontrol ve denetimler biraz az. Bunları adım adım bakanlık tarafından belirlenerek karar verilecek" dedi.



"MÜSİLAJIN TEKRAR ARTMA RİSKİ HALA VAR"



Müsilaj Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Ögretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ ise "Bu zaten bizim arzu ettiğimiz bir durumdu. Bilindiği gibi dipte olan müsilaj gözlenmeye devam ediyor. Müsilaj yoğunluğunun tekrar artma riski hala var, dipteki müsilaj henüz tamamen ayrışmadı" dedi.



Özel koruma alanı ilan edildikten sonra Marmara kıyılarındaki kirletici tüm uygulamaların kısıtlanacağını belirten Altuğ, bunun denizi korumak için çok önemli bir karar olduğunun altını çizdi.

UZMANLAR ENDİŞELİ: MÜSİLAJ PATLAMASI TEKRAR OLACAK MI?



ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ NEDİR?



Özel Çevre Koruma Bölgeleri ülke ve dünya için ekolojik önemi bulunan alanlardaki kirlenmeleri ve bozulmaları düzeltmek, biyolojik çeşitliliği ve canlıları korumak ve emniyet altına almak için bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esaslarının belirlendiği yerler olarak tanımlanıyor.

Bakanlığın sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye'de şu an 16 tane ÖÇKB bulunuyor.



Türkiye’de bulunan Özel Çevre Koruma Bölgeleri:



-Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi



-Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi



-Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi



-Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi



-Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi



-Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi



-Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi



-Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi



-Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi



-Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi



-Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi



-Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi



-Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi



-Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi



-Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi



-Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma

ayse.cinar@ntv.com.tr