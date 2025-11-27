Özel ekip aydınlattı: 19 yıl önce kaybolan öğretmeni öğrencisi öldürmüş

"CİNNET GEÇİRİYORDUM"



Olay günü Hikmet Akçay’ın Kocaeli’ne geldiğini anlatan Esin B. "Önce evime gelmek istedi. Kabul etmeyince bir alışveriş merkezinde buluştuk. Yine aynı konu nedeniyle tartıştık. Daha sonra alışveriş merkezinden alışveriş yapıp benim evime geçtik. Eve gittiğimizde bir kez daha tartıştık. Bu sırada benim boğazıma sarılarak boğmaya çalıştı. Ben de onu ittim. Yere düşünce hareketsiz kaldı. Mutfağa gidip bıçak aldım. Cinnet geçiriyordum. Tam olarak ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bir anda ortalık kan oldu" dedi.



CİNAYETİN ARDINDAN ÖLDÜRDÜKLERİ KİŞİNİN iSTANBUL'DAKİ EVİNE GİTMİŞLER



Olayın ardından üniversiteden arkadaşı olan şu anda Gençlik ve Spor Bakanlığında antrenör olarak çalışan Zemçi S’yi aradığını söyleyen Esin B. "Benim evime geldi. Cesedi görünce ne olduğunu sordu. Ona durumu anlattım. Önce polise gidecektik. Ancak daha sonra cesedi ortadan kaybetmeye karar verdik. Cesedi banyoya taşıdık" dedi. Şüphelilerin cesedi Kocaeli’nde bulunan evde bırakan Esin B. ve Zemci S’nin İstanbul, Bayrampaşa, Yıldırım Mahallesi'ndeki Hikmet Akçay’ın evine geldiklerini belirlendi. Cesedin üzerinden aldıkları anahtarla içeri giren şüphelilerin, evde haklarında şantaja neden olabilecek belgeler aradıkları daha sonra evden ayrıldıkları tespit edildi.

KİMYA ÖĞRETMENİ SEVGİLİSİNİ DE ÇAĞIRMIŞ



Cinayetin tüm detaylarını anlatan Esin B. Kocaeli’ne geri döndükten sonra kimya öğretmeni Erdoğan Y’yi aradığını, durumdan onu da bilgilendirdiğini söyledi. Erdoğan Y’nin durumu öğrenince Kocaeli’ne geldiğini söyleyen Esin B. "Cesedi taşımaya karar verdik. Kırmızı bir bavul satın aldık. Cesedi bavulun içine koyarak otomobilin bagajına koydu. Ben, Zemçi ve Erdoğan ile birlikte İstanbul’a geldik. Rastgele dolaşırken cesedi Silivri, Beyciler köyü, Fabrikalar bölgesinde araçtan indirdik. Yanımızda getirdiğimiz 2,5 litrelik bir içecek şişeni koyduğumuz benzini dökerek ateş verdik" dedi. Yapılan soruşturmada şüphelilerin olayın ardından evlerine dağılarak normal hayatlarına devam ettikleri, 15 günde bir gelişme olup olmadığını öğrenmek için ankesörlü telefonlardan konuştukları öğrenildi.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA GÖMÜLMÜŞ



Polis yaptığı incelende o tarihte aynı bölgede yakılmış olarak cesedi bulunan Hikmet Akçay’ın kimliğinin tespit edilemediği bir süre bekletildikten sonra kimsesizler mezarlığına gömüldüğünü belirledi.



ÖLDÜRÜLEN ÖĞRETMENİN EVİNDE SES KAYITLARI BULUNDU



Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Hikmet Akçay için yapılan ilk kayıp müracaatının ardından evinde yapılan aramada bazı ses kayıtlarının adli emanete gönderildiğini, ancak seslerin tam olarak duyulmadığını belirledi. Bunun üzerine yapılan incelemede söz konusu kasetler adli emanette bulunarak tekrar incelendi. Gelişen teknoloji sayesinde iyileştirilen kayıtlarda Hikmet Akçay ile Esin B.’nin bazı konuşmalarının bulunduğu belirlendi. Bu konuşmalar sırasında Hikmet Akçay’ın “Sen evli erkeklerle ilişkiye giriyorsun. Seni annene söylerim. O öğretmenin eşini de tanıyorum. Ona da durumu anlatacağım. Bu ilişkiye son vermezsen seni parçalar bir bavulun içine koyarım” diye tehdit ettiği belirlendi.



Cinayetin zaman aşımına uğramasına 5 ay kala Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.