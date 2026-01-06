Özel, Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazeteciye sert çıktı: Orada dur!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazeteciye tepki gösterdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri, "Yunanistanlı kendini bilmez gazeteci orada dur." ifadesini kullandı.

Özel, "Değil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden bir vatandaşımızı alıp götürmeye cesareti olan varsa hodri meydan." diye konuştu.

ÖMER ÇELİK DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Yunan gazetecinin yapay zeka ile oluşturulan bir fotoğrafın yer aldığı paylaşımı tepki toplamıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehditler karşısında toplumun her kesiminin ortak tepkisinin kıymetli olduğunu söylemişti.

Siyasi çizgi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen veya kendini muhalif olarak tanımlayan birçok vatandaşın cumhurbaşkanına dönük tehdit karşısında birlik duygusuyla hareket ettiğini ve mesajları tek tek okuduklarını anlatan Çelik, "Tüm bu mesajlar ülkemizde farklı görüşlerimiz olsa da 'bir' olduğumuzu ve 'birliğimizin' ebedi olduğunu bir kere daha gösterdi" demişti.