Özel: Esenyurtlularla birlikte İstanbul'un iradesini savunacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasına ilişkin gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasının ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına katılmak için partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığı'na geldi.



İlçe başkanlığı binasının bulunduğu Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda basın mensuplarına açıklama yapan Özel, "Biliyorsunuz dün Esenyurt'un iradesine, Esenyurt'ta yaşayan her iki kişiden birinin oy verdiği belediye başkanımız tutuklanarak ve yerine kayyum atanarak darbe yapıldı. Biz bunu protesto etmek üzere, bu durumu milletimizle paylaşmak üzere bütün programlarımızı iptal ettik. Tüm milletvekillerimiz ve tüm yöneticilerimizle Esenyurt'tayız." diye konuştu.

MYK'nın ilçe başkanlığında toplandığını belirten Özgür Özel, toplantıya kendisinin başkanlık edeceğini kaydetti.

HALK BULUŞMASININ YERİ DEĞİŞTİ



Saat 16.00'da Esenyurt Belediye binası önünde yapacakları halk buluşmasının yerinin değiştiğini aktaran Özel, "Belediye başkanını tutuklayarak Esenyurt Belediyesi'ne el koyanlar, akıllarınca önündeki meydanı daraltmak oraya bariyerlemeler yaparak, polis bariyerleri kurarak o meydanı daraltıp sanki bizim irademizi geriletebileceklerini düşündüler." dedi.

"Saat 16.00'daki toplanacağımız yer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilmiştir." diye konuşan Özel, "Esenyurtlularla birlikte İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız, İstanbul'un iradesini savunacağız, Türkiye'nin geleceğini savunacağız."



Özgür Özel, daha sonra MYK toplantısı için partisinin ilçe başkanlığına geçti.