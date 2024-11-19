Özel: Esenyurt'ta nöbete devam edeceğiz

AK Parti ve MHP'ye kötü haberim şu; gidin Esenyurt'u gidip dolaşın. Esenyurt'ta yapılan araştırmalarda, işgale yüzde 81 ile itiraz ediyor. Ahmet Özer'e oy vermeyen 5 kişiden 4'ü 'haksızlık yapılıyor.

Özel'in açıklamaları şöyle: AHMET ÖZER'İN TUTUKLANMASI Esenyurt'ta kimse böyle bir sürece inanmıyor. Tek sanıklı dava 22 gün oldu iddianame yok. Delillerin yaratıldığı sürecin adalet getireceğine kimse inanmaz.

SAĞLIK BAKANI'NA TEPKİ



Bir yandan Yenidoğan Çetesi yargılanıyor. Bir yandan Sağlık Bakanı gelmiş bir yıl boyunca sağlığı, hastaneyi ve yenidoğan ünitelerini nasıl yöneteceğini anlatıyor ve bütçe istiyor.

Sağlık Bakanı ki 2016 yılından bakan olduğu döneme kadar 8 yıl boyunca İl Sağlık Müdürü. Onun döneminde yaşanıyor. İhbar geliyor, 4 ay çocuklar ölüyor bunlar gözlüyor. Mart nisanda gözaltılar yapılıyor. Bu çetenin başındakiler o kadar şımarmışlar ki savcıyı tehdit ediyor. O operasyon sayesinde öğreniyoruz ki yıllar önce ihbar, aylar önce tutuklama, ihbardan sonra bile çocuk ölümleri.



Plan Bütçe Komisyonumuz ona patik, emzik, zıbın gösterdi. Arkadaşlarımız istifaya çağırdılar. O istifa edilecek, o hesap verilecek, o güne kadar da kimse bunların yüzüne bakmayacak.

Ne olursa olsun bu iktidarın uygulamaları ne yenidoğana ne çocuğa ne kadına ne yoksullara ne gençlere iyi gelmemektedir.

TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİ



Harbiye'den mezun oluyorlar. Kara, deniz ve hava harp okulu tarihte ilk kez 3'ü de bir kadının hikayesi. İşte size Cumhuriyet. 3 kadının birinci olmasını zaten hazmedemediler.

Kılıç çekmeleri zaten yönergede var. Ve "Atatürk'ün askerleriyiz" diyorlar. Bu törende bunu dedikleri için teğmenlere önce hiçbir şey olmadı. O hizbullahçı kafa AK Parti'ye sirayet emiş kafa Erdoğan'ın madalyasını takıp hediyesini verdiği o kadın teğmen başta olmak üzere saydırmaya başladı.

Suç güya emre itaatsizlik. Esas karın ağrısı "Mustafa Kemal'in askerleriyiz". Mustafa Kemal'in askerlerinden bu ülkeye zarar gelmedi gelmez.

O askerlere sahip çıkmak vatan borcudur. Biz, bu teğmenlere sahip çıkacağız. Geçmişte de sahip çıktık bundan sonra da sonuna kadar sahip çıkarız. İktidar olunca böyle haksızlıkla geri atılan kim varsa biz onları alırız. O kararı verenler, sessiz kalanlarla atılan teğmenlere hep beraber kılıç töreni yaptıracağız. Sonra o karara sessiz kalanları emekliye yollayacağız.

ASGARİ ÜCRET



Asgari ücret 30 bin lira olmalıdır. Küçük esnaf ve KOBİ korunmalıdır. Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatına hakim arkadaşlar çalışmalarını düzenlemelidir. Emekliye bir asgari ücret şarttır. En düşük emekli maaşı asgari ücrete yükseltilmeli. Talebimiz 30, bunun altında biz yokuz.