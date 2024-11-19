Özel: Esenyurt'ta nöbete devam edeceğiz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'ın "Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasına tepki gösterdi. "Esenyurt'ta kimse böyle bir sürece inanmıyor." diye konuşan Özel, "Nöbete devam edeceğiz." dedi. CHP lideri, Yenidoğan Çetesi'nin yargılamasının sürdüğüne dikkat çekip Plan Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu istifaya çağırdı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.
Gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunan Özel, görevden uzaklaştırılıp tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yanında olduklarını dile getirdi.
Esenyurt'ta nöbete devam edeceklerini ifade eden Özel, "Ahmet Özer serbest kalacaktır. Mahkemede aklanacaktır. Kumpasları aşacaktır. Görevinin başına dönecektir." dedi.
Özel, Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na da tepki gösterdi.
Özel'in açıklamaları şöyle:
AHMET ÖZER'İN TUTUKLANMASI
Esenyurt'ta kimse böyle bir sürece inanmıyor. Tek sanıklı dava 22 gün oldu iddianame yok. Delillerin yaratıldığı sürecin adalet getireceğine kimse inanmaz.
AK Parti ve MHP'ye kötü haberim şu; gidin Esenyurt'u gidip dolaşın. Esenyurt'ta yapılan araştırmalarda, işgale yüzde 81 ile itiraz ediyor. Ahmet Özer'e oy vermeyen 5 kişiden 4'ü 'haksızlık yapılıyor.
Önümüzdeki pazar günü 81 il başkanımız Esenyurt'ta olacak. İl başkanlarıyla toplantımızı Esenyurt'ta yapacağız. Esenyurt'ta nöbete devam edeceğiz. Biz başkanımızın arkasındayız. Ahmet Özer serbest kalacaktır. Mahkemede aklanacaktır. Kumpasları aşacaktır. Görevinin başına dönecektir.
SAĞLIK BAKANI'NA TEPKİ
Bir yandan Yenidoğan Çetesi yargılanıyor. Bir yandan Sağlık Bakanı gelmiş bir yıl boyunca sağlığı, hastaneyi ve yenidoğan ünitelerini nasıl yöneteceğini anlatıyor ve bütçe istiyor.
Sağlık Bakanı ki 2016 yılından bakan olduğu döneme kadar 8 yıl boyunca İl Sağlık Müdürü. Onun döneminde yaşanıyor. İhbar geliyor, 4 ay çocuklar ölüyor bunlar gözlüyor. Mart nisanda gözaltılar yapılıyor. Bu çetenin başındakiler o kadar şımarmışlar ki savcıyı tehdit ediyor. O operasyon sayesinde öğreniyoruz ki yıllar önce ihbar, aylar önce tutuklama, ihbardan sonra bile çocuk ölümleri.
Plan Bütçe Komisyonumuz ona patik, emzik, zıbın gösterdi. Arkadaşlarımız istifaya çağırdılar. O istifa edilecek, o hesap verilecek, o güne kadar da kimse bunların yüzüne bakmayacak.
Ne olursa olsun bu iktidarın uygulamaları ne yenidoğana ne çocuğa ne kadına ne yoksullara ne gençlere iyi gelmemektedir.
TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİ
Harbiye'den mezun oluyorlar. Kara, deniz ve hava harp okulu tarihte ilk kez 3'ü de bir kadının hikayesi. İşte size Cumhuriyet. 3 kadının birinci olmasını zaten hazmedemediler.
Kılıç çekmeleri zaten yönergede var. Ve "Atatürk'ün askerleriyiz" diyorlar. Bu törende bunu dedikleri için teğmenlere önce hiçbir şey olmadı. O hizbullahçı kafa AK Parti'ye sirayet emiş kafa Erdoğan'ın madalyasını takıp hediyesini verdiği o kadın teğmen başta olmak üzere saydırmaya başladı.
Suç güya emre itaatsizlik. Esas karın ağrısı "Mustafa Kemal'in askerleriyiz". Mustafa Kemal'in askerlerinden bu ülkeye zarar gelmedi gelmez.
O askerlere sahip çıkmak vatan borcudur. Biz, bu teğmenlere sahip çıkacağız. Geçmişte de sahip çıktık bundan sonra da sonuna kadar sahip çıkarız. İktidar olunca böyle haksızlıkla geri atılan kim varsa biz onları alırız. O kararı verenler, sessiz kalanlarla atılan teğmenlere hep beraber kılıç töreni yaptıracağız. Sonra o karara sessiz kalanları emekliye yollayacağız.
ASGARİ ÜCRET
Asgari ücret 30 bin lira olmalıdır. Küçük esnaf ve KOBİ korunmalıdır. Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatına hakim arkadaşlar çalışmalarını düzenlemelidir. Emekliye bir asgari ücret şarttır. En düşük emekli maaşı asgari ücrete yükseltilmeli. Talebimiz 30, bunun altında biz yokuz.
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