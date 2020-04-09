'Özel gereksinimi' olan çocuklar ve gençler ile ilgili ek genelge

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Corona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmalarını yasaklayan İçişleri Bakanlığı, "özel gereksinimi" olan çocuklar ve gençlerin dışarı çıkmalarına olanak sağlayan ek bir genelge yayımladı.

Genelgeye göre 20 yaş altındaki otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş "özel gereksinimi" olan çocuklar ve gençler sokağa çıkabilecek.



Bu gençlerin sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına izin verilecek.



Gençler ve çocukların aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmeleri de izin kapsamında olacak.



Genelgeye göre bu çocuk ve gençlerin ebeveyn ya da bakıcılarının, muhakkak rahatsızlıklarını kanıtlayıcı raporu yanında bulundurması zorunlu olacak.