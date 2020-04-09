'Özel gereksinimi' olan çocuklar ve gençler ile ilgili ek genelge

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, 20 yaş altındaki özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin, uygun şartlarda evlerinden çıkmalarına izin verilecek.

NTV Haber 09.04.2020 - 15:13 | Son Güncelleme : 09.04.2020 - 15:20

içişleri.jpg

İlişkili Haberler

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı

18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar açıklandı

18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da 2 salgın hastanesi yapılacak

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da 2 salgın hastanesi yapılacak

Son dakika haberi! 

Corona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmalarını yasaklayan İçişleri Bakanlığı, "özel gereksinimi" olan çocuklar ve gençlerin dışarı çıkmalarına olanak sağlayan ek bir genelge yayımladı.

Genelgeye göre 20 yaş altındaki otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş "özel gereksinimi" olan çocuklar ve gençler sokağa çıkabilecek.

Bu gençlerin sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına izin verilecek.

Gençler ve çocukların aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmeleri de izin kapsamında olacak.

Genelgeye göre bu çocuk ve gençlerin ebeveyn ya da bakıcılarının, muhakkak rahatsızlıklarını kanıtlayıcı raporu yanında bulundurması zorunlu olacak.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...